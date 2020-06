Nel Ragusano

Un incendio, originatosi dalle sterpaglie, ha creato non poche difficoltà al traffico sull’ex provinciale 17, nel tratto che collega Vittoria e Scoglitti, nel Ragusano. La colonna di fumo ha investito alcune auto, creando dei problemi alla guida e sono state tante le richieste di intervento alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. I soccorritori si sono recati sul posto per arginare il rogo ma non è chiaro se le cause sono dolose, di certo il caldo potrebbe avere avuto una parte importante. (FOTO FRANCO ASSSENZA).

Ma in Sicilia si sono registrati altri casi, infatti diversi incendi stanno divampando in queste ore a Palermo e in provincia. Le fiamme lungo l’autostrada Palermo Catania nei pressi di Villabate e tra Partinico e Balestrate lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Altri roghi sono divampati a Termini Imerese nella zona industriale e a Cefalù. Vigili del fuoco e forestale impegnati anche nella zona di Altavilla Milicia e Bagheria. Al momento tutte le squadre di soccorso sono impegnate in varie zone della provincia.