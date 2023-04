incidente stradale nella serata di ieri

Incidente stradale ieri sera a Comiso con 3 auto coinvolte in un tamponamento. Una di queste si è ribaltata ed al termine degli accertamenti sono 4 le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi, stando ad una prima testimonianza.

Le indagini sull’incidente

Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale che, nel corso della nottata, hanno compiuto i rilievi per determinare le cause dell’impatto. Un vero rompicapo per gli inquirenti riuscire a comprendere in che modo i mezzi si sono scontrati: il sospetto è che una o più di una macchina andasse a forte velocità, inoltre vanno anche considerate le condizioni dei conducenti prima dell’incidente.

Droga o alcool

Non è escluso che qualcuno possa aver assunto alcolici e sostanza psicotrope prima di mettersi alla guida del veicolo ma questo lo stabiliranno gli investigatori non appena saranno ultimate le verifiche. Lo scontro è stato violento, è stato avvertito dai residenti della zona, i primi a dare l’allarme, infatti al 118 sono arrivate numerose chiamate tutte convergenti in quella parte di Comiso dove si era registrato l’incidente.

Scontro sulla Ragusana

Nei giorni scorsi si verificato un grave incidente sulla 194, la Ragusana, con 3 auto coinvolte e 4 feriti. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori ma che fortunatamente ha scongiurato tragici epiloghi. Ancora tutta da verificare la dinamica di quanto accaduto da parte della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.

Incidente ad alta velocità a Ragusa

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa giovedì sera della scorsa settimana. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.