Soccorso dei vigili del fuoco

Avrebbe sbagliato manovra mentre stava tentando di mettersi in marcia con la sua macchina una donna di 55 anni di Modica. Un errore che sarebbe potuto costarle caro, visto che il suo veicolo è volato finendo sul tetto di un furgone di proprietà del figlio. E’ accaduto all’interno di un condominio in prossimità di via Risorgimento, a Modica.

Poco dopo l’incidente, sono state tante le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco, tra i primi ad arrivare sul posto, che hanno aiutato la donna ad uscire dall’abitacolo. La vittima, secondo alcune prime informazioni, era sotto choc ed è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure mediche ma non ci sarebbero pericoli per la sua vita. E’ tenuta sotto osservazione, frattanto gli agenti della Polizia municipale hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, in ogni caso dovrebbe trattarsi di un errore da parte della conducente. L’auto è stata rimossa con l’aiuto di un trattore.