incidente a marina di modica, nel ragusano

Incidente mortale nella zona di Marina di Modica

A scontrarsi una macchina ed un’autobotte

Ha perso la vita il conducente dell’auto

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, nella zona di Marina di Modica, nel Ragusano.

Il drammatico scontro

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, a scontrarsi sono stati un’autobotte ed una macchina ed a perdere la vita è stato il conducente dell’auto, un giovane di 27 anni: le lesioni, causate dall’impatto, erano troppo gravi per tenerlo aggrappato alla vita, per cui i soccorritori, giunti con le ambulanze, hanno potuto fare ben poco per la vittima, trasportata all’ospedale Maggiore di Modica in condizioni disperate.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale, in attesa di avere il quadro della situazione più chiaro, in quanto, al momento, non ci sono certezze sulle cause e sulla dinamica dello scontro, se addebitabile, ad esempio, ad uno dei due conducenti dei mezzi.

Le indagini sull’incidente

Potrebbe essere stata la distrazione o magari un colpo di sonno a scatenare l’impatto ma sono, allo stato, solo delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno sentito l’uomo alla guida dell’autobotte, molto provato. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti in transito sulla zona, i primi ad allertare i vigili del fuoco ed il personale del 118, arrivati poco dopo le chiamate di emergenza, tutte convergenti nello stesso luogo.

Secondo incidente mortale nel Ragusano

Nelle settimane scorse, si è verificato un drammatico incidente nel Ragusano, sulla Provinciale 3 nei pressi dell’incrocio Chiaramonte, Pedalino, Mazzarrone. Secondo l’ipotesi delle forze dell’ordine, a scontrarsi sono state un’auto, una Bmw, ed uno scooter: a morire due giovani in sella al ciclomotore.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA