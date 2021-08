Si chiama Mattia Hichri, il 27enne vittima stamane di un drammatico incidente mortale tra la sua auto ed un’autobotte avvenuto nella zona di Marina di Modica, nel Ragusano.

Originario della Tunisia e da tempo naturalizzato italiano, era abbastanza conosciuto a Modica, specie tra i suoi coetanei. Gli amici, poco dopo la notizia della sua morte, stentavano a credere a quanto gli era accaduto.

“Siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tutto, ancora non ho realizzato, stento a crederci fratello mio. Stammi vicino, proteggimi e consigliami come hai sempre fatto” scrive Matteo, uno degli amici più stretti di Mattia.

“Il suo sorriso e le sue guance da morsi, non ce lo faranno mai dimenticare. Ti sarà sempre accanto. Sempre”

“Un piacere averti conosciuto ed un dispiacere apprendere questa notizia…..un abbraccio”.

“Sono sconvolta. Ciao, Mattia, è stato un piacere incontrarti nel mio cammino”.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale, in attesa di avere il quadro della situazione più chiaro, in quanto, al momento, non ci sono certezze sulle cause e sulla dinamica dello scontro, se addebitabile, ad esempio, ad uno dei due conducenti dei mezzi.

Le indagini sull’incidente

Potrebbe essere stata la distrazione o magari un colpo di sonno a scatenare l’impatto ma sono, allo stato, solo delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno sentito l’uomo alla guida dell’autobotte, molto provato. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti in transito sulla zona, i primi ad allertare i vigili del fuoco ed il personale del 118, arrivati poco dopo le chiamate di emergenza, tutte convergenti nello stesso luogo.