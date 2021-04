disagi alla circolazione

Incidente causato dal vento sulla Catania-Ragusa

Un camion ha perso il carico nel tratto vicino Francofonte

Il cassone è finito sulla carreggiata

Il forte vento che si sta abbattendo sulla Sicilia orientale sta creando danni e disagi. Sulla Catania-Ragusa, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano, un camion ha perso il carico, caduto sulla carreggiata ma, per fortuna, nessun mezzo ci è andato a sbattere anche se si sono vissuti momenti di grande apprensione.

L’incidente

Il conducente, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accorto del problema e per questo motivo avrebbe decelerato fino a quando il cassone che trasportava si è spostato, sotto i colpi delle forti folate di vento che, comunque, hanno creato serie difficoltà nella circolazione.

Le previsioni per oggi

I mari, invece, saranno molto mossi, tendenti ad agitati, lo Stretto di Sicilia e dal pomeriggio lo Ionio meridionale; molto mosso il Tirreno. Cielo con più nubi sull’isola a dove peraltro si potranno verificare registrare eventi piovosi soprattutto al mattino. Continua, dunque, il maltempo sulla nostra regione dove la primavera si è presa una pausa.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e un cielo che si presenterà con nubi sparse su torinese e cuneese, poco nuvoloso altrove. Venti dai quadranti nordorientali. Al centro si verificherà un graduale peggioramento del tempo sulla Sardegna con precipitazioni via via più diffuse. Nubi in aumento sulle coste tirreniche, ma senza piogge, nubi sparse altrove. Al sud Sud, sul resto delle regioni piogge pomeridiane su Cilento, potentino e cosentino.

Sabato

La giornata nel Sud Italua trascorrerà con un cielo coperto con piovaschi su Puglia e Basilicata, sul resto delle regioni, Sicilia compresa, avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma più asciutto. Venti da Nord.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA