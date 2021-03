è accaduto a scoglitti, frazione di vittoria

Incidente a Scoglitti, frazione di Vittoria

Un’auto è finita sul cofano di un’altra macchina

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti

Le indagini condotte da Polizia municipale e carabinieri

Spettacolare incidente a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano, ma per fortuna senza gravissime conseguenze. E’ accaduto nella serata di ieri quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale e dei carabinieri, una Fiat Panda è salita sul cofano di un’Audi.

Le indagini

A quanto pare sono 5 le persone per cui si sono rese necessarie le cure dei medici, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato le vittime ad uscire dalla macchine. Gli inquirenti, nel corso della serata, hanno sentito non solo i protagonisti di questo incidente ma anche altri testimoni, tra cui quelli che hanno prestato le prime cure ai feriti ed altri che hanno assistito all’impatto.

Il volo

La Fiat Panda, dopo lo scontro, sembra aver preso il volo, ma sulla dinamica sono al lavoro le forze dell’ordine, rimaste sul posto parecchio tempo e solo in nottata i mezzi coinvolti nello scontro sono stati tolti. Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per provare ad avere un quadro più chiaro della situazione, la velocità e la distrazione potrebbero aver giocato un ruolo importante in questo incidente.

Incidente mortale

Un ragazzo di 25 anni, Giovanni Di Stefano, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato a pochi chilometri da Scoglitti lungo la provinciale per Vittoria.Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi.

Vani i soccorsi

Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando traumi gravissimi. Gli uomini della Polizia Locale e le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi, ma per il giovane l’urto è stato fatale.

Quella stessa strada è già stata teatro di un gravissimo incidente: il 22 novembre 2016 quattro persone persero la vita in un impatto molto simile.

FOTO FORNITE DA FRANCO ASSENZA