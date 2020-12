la ricostruzione della polizia municipale

Gli agenti della Polizia municipale di Modica sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto sulla Pozzallo-Modica, in contrada Beneventano, ieri sera intorno alle 20 in cui ha perso la vita Maria Chiara Rivarolo, 29 anni, modicana.

Da quanto emerso al termine dei rilievi, si è verificato uno scontro frontale tra la Ford Fiesta, a bordo della quale c’era la donna ed il figlio di 11 anni, ed una Ford Ka, alla cui guida c’era un giovane di 24 anni, S.T., ragusano.

” La donna e il figlioletto di 11 anni, sono stati estratti dai vigili del fuoco – spiegano dal comando della Polizia municipale di Modica – dalle lamiere contorte del loro veicolo. Le condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due congiunti e il conducente della Ford Ka all’Ospedale Maggiore. La donna, purtroppo, è deceduta. Il 24enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata. Il bambino, invece, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni”.

Il tratto che collega Modica con Ispica e Pozzallo è stato chiuso per alcune ore al transito veicolare. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, contestualmente gli inquirenti hanno visto le immagini della videosorveglianza mentre i due mezzi sono stati sequestrati.

La salma della donna, che lascia due figli, è già stata dissequestrata e restituita ai familiari per la celebrazione del rito funebre ma resta in piedi l’inchiesta della Procura di Ragusa, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale. Le ragioni per cui la donna è spirata sono fin troppo evidenti per i magistrati, non servirà l’autopsia sul cadavere, è bastata l’ispezione, eseguita nelle ore successive al decesso, dal medico legale: tante le lesioni sugli organi vitali provocate dal drammatico schianto.

Servirà, però, comprendere le responsabilità in questo tragico impatto e le cause che lo hanno scatenato, tra cui la distrazione e la velocità.