Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto ieri sera, sulla strada che collega Modica con Pozzallo, in contrada Beneventano ha provocato la morte di una mamma di 29 anni e il ferimento del figlio di 11 anni; in gravi condizioni anche il conducente dell’altra vettura.

Le condizioni della donna, alla guida della sua utilitaria, erano subito apparse disperate; era già in arresto cardiaco quando le ambulanze sono arrivate sul luogo del sinistro. Trasportata all’ospedale Maggiore di Modica, dopo le manovre rianimatorie e un lungo massaggio cardiaco, è spirata per le complicazioni.

Il conducente dell’altra auto, un giovane ragusano, in nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di fermare una grave emorragia interna. Il figlio della donna ha riportato invece una lesione alla spalla e non è in pericolo di vita.

La vittima si chiamava Maria Rivarolo e aveva 29 anni mentre il figlio ferito ha solo 11 anni. Lo scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto fra una Kia e una Fiesta quindi due utilitarie. L’impatto è stato frontale e molto violento.

La vittima viaggiava sulla Ford Fiesta insieme al figlio undicenne che ha riportato la frattura di una spalla.

Gravi le condizioni del conducente dell’altra autovettura che nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Modica. Il giovane, oltre a diverse fratture scomposte, ha riportato anche un trauma cranico he preoccupa i sanitari.

Ricoverato in semi intensiva si spera si svegli presto anche per poter ricostruire l’incidente attraverso una testimonianza dell’accaduto oltre ai rilievi che vengono effettuati dall’infortunistica.

I medici avevano tentato di salvare anche al giovane mamma che, però, è morta durante la notte nello stesso ospedale modicano nonostante le cure dei medici a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Dal momento del soccorso per tutto il tragitto in ambulanza e fino al decesso la donna non ha mai ripreso conoscenza