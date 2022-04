vittoriese ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato per atti persecutori e lesioni personali un bracciante agricolo vittoriese di 46 anni. La vittima è una donna di 43 anni, badante rumena, residente nel Ragusano, che avrebbe voluto lasciare l’uomo.

Donna picchiata dal fidanzato

L’indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione, per cui dopo averla inseguita, visto che la donna sarebbe scappata dopo l’incontro in cui avrebbe comunicato la sua decisione, l’avrebbe picchiata strappandole poi il telefonino.

La fuga del bracciante tra Comiso e Vittoria

La vittima, poco prima aveva chiamato i carabinieri, che sono arrivati in tempo: il bracciante, temendo il peggio, è scappato e dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Comiso sino a Vittoria è stato bloccato e arrestato. La donna è rimasta ferita al volto e alla mano destra con pochi giorni di cure. L’aggressore è stato trasferito nella sua abitazione, agli arresti domiciliari. Già qualche settimana prima la donna lo aveva denunciato per analoghi fatti.

Denunciato un 20enne con una mazza da baseball

Nell’ambito dei controlli nella zona tra Comiso e Vittoria, i carabinieri hanno denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, un ragazzo di Comiso di anni 20: aveva nella sua disponibilità una mazza da baseball della lunghezza di 84 centimetri, di cui non ha saputo giustificarne il possesso.

Armi e munizioni nella casa di un pensionato

Un’altra denuncia, per omessa custodia delle armi e omessa denuncia di munizionamento, è stata emessa per un pensionato vittoriese di 69 anni a cui sono stare sequestrate 18 cartucce a palla unica calibro 12, un fucile automatico calibro 12; 1 pistola calibro 7,65; 2 caricatori e 127 cartucce calibro 7,65 e 62 cartucce da caccia a pallini calibro 12.

Indagati per ricettazione

Sono stati denunciati per ricettazione due cittadini rumeni di anni 37 e 26, abitanti a Vittoria perché trovati in possesso di una targa di motociclo risultata rubata a Scoglitti nel 2020 ad un cittadino tunisino.

I carabinieri, infine, hanno segnalato alla Prefettura di Ragusa in qualità di assuntore un 56 enne, panettiere abitante a Comiso: nella tasca dei pantaloni avev 3 sigarette artigianali confezionate con tabacco e con 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.