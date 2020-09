i provini fino al 16 settembre

Ciak, si gira! Nuove opportunità in Sicilia per lavorare nel cinema.

A Chiaramonte Gulfi, comune della provincia di Ragusa, si cercano persone (donne e uomini tra i 18 ed i 72 anni) per casting e figurazioni per riprese cinematografiche per un film che sarà girato a Chiaramonte Gulfi tra settembre ed ottobre 2020.

Per partecipare è necessario presentarsi e portare con sé la fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d’identità) e codice fiscale ed essere in possesso di codice Iban personale.

I provini si svolgeranno il 14, 15 e 16 settembre dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 presso la sala Sciascia del Comune di Chiaramonte Gulfi, che si trova in Corso Umberto I al numero civico 61.