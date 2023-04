Lavori sulla Siracusa-Gela, “pagamenti all’impresa garantiti, parlato con Salvini”

12/04/2023

“Ho parlato questa mattina con il ministro Salvini a proposito della vicenda dei pagamenti all’impresa Cosedil che lavora sulla Siracusa-Gela e l’ho trovato determinato a venire a capo della vicenda”. Lo afferma il deputato nazionale della Lega, Nino Minardo, per cui “la nota del Mit mi conferma che la musica è cambiata e che le pastoie burocratiche non fermeranno i lavori e i doverosi pagamenti all’impresa”.

Il tratto tra Ispica e Modica

I lavori interessano, in particolare, il tratto tra Modica e Ispica, nel Ragusano, che dispone solo di 7 km di autostrada, inaugurati oltre un anno fa. L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dal parlamentare della Lega, Nino Minardo, dopo la lettera al Consorzio Autostradale Siciliano e al Governo siciliano dell’impresa in relazione al mancato pagamento di 14 milioni di euro. Il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota, ha chiarito di aver messo a disposizione del Cas, consorzio autostrade siciliane, 2,37 milioni da girare all’impresa che sta eseguendo i lavori.

Il documento del Mit

“Il Mit ha erogato 2,37 milioni che spettano a Cosedil per la realizzazione della Siracusa-Gela (rpt: Siracusa-Gela). La cifra è stata assegnata il 15 marzo scorso alla stazione appaltante (CAS, Consorzio autostrade siciliane) con Decreto numero 25, e – come da prescrizione di legge – copre il 50% della richiesta in attesa di ulteriori approfondimenti prima della seconda tranche. È doveroso ricordare che spetta proprio al Cas il pagamento a Cosedil, non al Mit. La vicenda era, è e sarà all’attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini”.

Lavori sulla Siracusa-Catania e rallentamenti

I lavori sulla tangenziale, in direzione Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo Passo Martino Zona industriale, stanno creando dei fortissimi rallentamenti alla circolazione.

Le code

Lunghe le code e tempi biblici per chi deve recarsi a Catania ma queste colonne di veicoli rischiano di far perdere le coincidenze a chi deve prendere un aereo in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania.

La nota dell’Anas

“In base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in direzione Messina, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso. Le lavorazioni saranno eseguite con turnazione sulle 24 ore. Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il 0,000 e il km 0,500” si legge nella nota dell’Anas.