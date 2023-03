presunto assassino in carcere

La lite finita in tragedia tra i due rumeni, che vivono insieme ad altri tre connazionali in un casolare a Scoglitti, a Vittoria, sarebbe scoppiata per la spesa e la turnazione legata alle faccende domestiche.

Il fermo del presunto assassino

Ne sono certi i carabinieri del comando provinciale di Ragusa che hanno eseguito un provvedimento di fermo, disposto dalla Procura iblea, nei confronti del presunto aggressore, Dumitru Dolhoniuc, 45 anni, accusato dell’omicidio di Vasile Romasc, 43 anni.

La confessione dell’indagato

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, tutto si sarebbe verificato in quell’abitazione a seguito di un litigio tra i due e sarebbe stato lo stesso indagato a confessare il delitto: a quanto pare il presunto assassino avrebbe colpito a mani nude la vittima, raggiunta da violenti e ripetuti colpi, alla testa e al corpo.

Interrogati i coinquilini

Nel corso dei primi accertamenti, effettuati dai militari all’interno dell’abitazione, sono stati sentiti tutti gli occupanti dell’abitazione che avrebbero confermato, sostanzialmente, la versione dei fatti ricostruita dai carabinieri.

La salma in obitorio

La salma, che, come riferito dal comando provinciale di Ragusa, presenta più segni di violenza compatibili con le lesioni inferte dall’aggressore. E’ stata trasferita nell’obitorio del cimitero comunale di Vittoria per essere sottoposta all’ esame autoptico da parte del medico legale.

In carcere

L’indagato, come disposto dalla Procura di Ragusa, è stato accompagnato in una cella del carcere di Ragusa. Nelle prossime ore, sarà trasferito al palazzo di giustizia di Ragusa per essere sottoposto all’udienza di convalida della misura cautelare davanti al gip che dovrà decidere se confermare o meno il provvedimento restrittivo.

Le violenze tra vicini a Vittoria

Oltre una settimana fa, sempre a Vittoria, si è verificato un episodio analogo: una lite violentissima tra vicini culminata con il ferimento di un uomo, raggiunto da un colpo di pistola, e l’arresto del presunto aggressore, che, per qualche ora, ha fatto perdere le sue tracce, salvo poi consegnarsi alla polizia accompagnato dal suo avvocato.

Foto e video forniti da Franco Assenza