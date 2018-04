"Non si può più attendere lo Stato e l'Europa per risolvere il problema"

“In queste ore le aziende agricole del ragusano stanno subendo gravi danni a causa del forte vento, che ha determinato l’ennesimo duro colpo al settore. È necessario, pertanto, che il governo regionale, l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera in primis, intervengano rapidamente dando sicurezze agli agricoltori. Non si può più perdere tempo e, soprattutto, non si può più attendere lo Stato e l’Europa per risolvere il problema”. Lo dichiara il parlamentare regionale del partito democratico, Nello Dipasquale, segretario alla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.

“Non si facciano manfrine o stucchevoli sceneggiate – continua il parlamentare ibleo – è assolutamente urgente che gli imprenditori del settore agricolo che operano in questa parte di Sicilia, colpita dai forti venti che provengono dai quadranti orientali, già domani siano nelle condizioni di avere garanzie per interventi immediati a sostegno all’economia. E’ opportuno che la Regione faccia la sua parte – conclude – e si faccia autonomamente carico del problema, utilizzando lo strumento della Finanziaria, che stiamo discutendo in questi giorni, per prevedere ingenti e adeguate risorse a sostegno degli agricoltori”.