indagine dei carabinieri a pozzallo

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un 35enne di Pozzallo per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’uomo, un operaio con precedenti penali, è stato trovato in possesso di 10

grammi di cocaina e del materiale per il confezionamento e la vendita dello stupefacente.

Tutto quanto era custodito nella sua abitazione ma al termine dell’udienza di convalida della misura cautelare, al palazzo di giustizia di Ragusa, l’operaio, che era ai domiciliari, è stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari.

Nell’ambito del medesimo servizio è stato segnalato, alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, un giovane modicano, poiché sorpreso in possesso di modiche quantità di

hashish.