Nel catanese

Due uomini sono stati denunciati nel catanese per reati relativi alla detenzione di armi e di detenzione di droga, di tratta di un uomo di 83 anni e di un 29enne.

I controlli dei miliari in tema di armi

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa di Catania e della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla repressione di reati in genere e, in particolare, di quelli concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di detenzione di armi.

Scattano due denunce

In tale ambito, all’esito di riscontri forniti da preventiva attività info investigativa, i militari hanno denunciato un 83enne del posto e un 29enne catanese perché gravemente indiziati, rispettivamente, del reato di detenzione illegale e alterazione e omessa custodia di armi, e di detenzione illegale di armi e di sostanza stupefacente per uso personale. Le armi sono state poste sotto sequestro.

Controlli su strada

Inoltre, sono stati eseguiti 14 controlli a soggetti in regime detentivo domiciliare, constatandone la regolare presenza presso l’abitazione, e ulteriori verifiche su 25 persone e 14 autoveicoli che hanno consentito di accertare 13 violazioni al codice della strada, per un ammontare complessivo di oltre 18.0,0000 euro di sanzioni amministrative, per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e omessa revisione veicoli, e di procedere al fermo/sequestro amministrativo di 5 mezzi.

Altra operazione nel catanese

in un altra operazione dio polizia sempre nel catanese sono stati scoperti “guardiani” abusivi di terreni e immobili nelle aree di campagna che percepivano anche reddito di cittadinanza e persino pensione di invalidità. In cinque sono stati denunciati, tre residenti a Santa Maria di Licodia e due a Paternò: tra loro due avevano il sussidio di disoccupati e un altro invece l’invalidità.

La denuncia per esercizio abusivo

Su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno denunciato i cinque soggetti per esercizio abusivo dell’attività di guardiania di terreni e di immobili. L’attività investigativa trae origine dall’individuazione, durante lo svolgimento di servizi di perlustrazione da parte dei militari, di segni di vernice “spray” di colore rosso, verde e blu apposti davanti ai cancelli di alcune proprietà.