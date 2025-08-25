Giornalismo e storytelling: un nuovo marketing

La città di Vittoria, cuore pulsante dell’agricoltura e patria del Cerasuolo DOCG, ha ospitato dall’11 al 13 luglio 2025 la decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico.

La manifestazione si è svolta al Centro Congressi “Davide Failla” presso la Promotergroup Spa, guidata da Gianni Polizzi, in collaborazione con Digitrend, trasformando per tre giorni la città ragusana in una capitale del dibattito sul futuro del racconto enogastronomico.

Giornalisti, imprenditori, esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso del ruolo del giornalismo enogastronomico nel valorizzare i territori e nel costruire nuove forme di comunicazione che uniscono tradizione e innovazione.

Michela Giuffrida: “Il vino ci ha insegnato lo storytelling autentico”

Tra gli ospiti di spicco, la giornalista Michela Giuffrida, che ha offerto una riflessione sul rapporto tra giornalismo, marketing e territorio.

«Il rischio di scivolare nella retorica è sempre dietro l’angolo, ma con il territorio questo rischio è inferiore. Se ben raccontato – ha spiegato – il territorio offre la possibilità di mostrare il punto di vista della filiera, di far emergere le storie di donne e uomini che ci stanno dietro».

Secondo Giuffrida, il racconto del vino rappresenta un modello virtuoso: «Il vino ci ha insegnato molto. Oggi la narrazione privilegia chi il vino lo produce e i luoghi che lo generano. E alla fine si fa anche marketing, perché attraverso queste storie si conquistano i consumatori».

Giuffrida ha sottolineato come il giornalismo narrativo possa diventare uno strumento prezioso di promozione territoriale:

«Quando il giornalismo si fa racconto e diventa storytelling moderno, diventa un valore aggiunto perché unisce le tecniche proprie della cronaca con quelle della scrittura editoriale. È un mix sapiente di scrittura e parametri giornalistici che può dare molto a un territorio che chiede attenzione, ma anche agli imprenditori e al pubblico».

Una visione che rimette al centro il concetto di “nuovo vecchio marketing”, capace di fondere la credibilità dell’informazione con la potenza evocativa delle storie.

Un festival che guarda al futuro

Il Festival del Giornalismo Enogastronomico si è confermato un appuntamento centrale per il dialogo tra media, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di costruire un racconto condiviso capace di sostenere l’identità e la competitività dei territori siciliani sul mercato nazionale e internazionale.

La decima edizione a Vittoria ha dimostrato che la narrazione enogastronomica non è solo cronaca o promozione, ma un ponte tra cultura, economia e tradizione.