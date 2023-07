la vittima è noemi fiori, 22 anni

E’ stato trovato dalla polizia il cadavere di Noemi Fiori, 22 anni, di Modica, scomparsa da ieri. La donna si sarebbe tolta la vita impiccandosi ad un albero, in una zona di campagna di Modica.

Gli inquirenti stanno compiendo degli accertamenti per verificare se davvero si è suicidata, infatti si resta in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale, a quel punto la Procura di Ragusa deciderà se disporre l’autopsia.

La famiglia aveva lanciato appelli per il ritrovamento della ragazza e nel corso di queste ultime ore i controlli sono stati estesi alle stazioni ferroviarie ed ai capolinea dei bus, inoltre sono stati sentiti, oltre ai parenti, anche gli amici della ragazza per capire se avesse dei problemi.

“Purtroppo la notizia più brutta è arrivata poco fa. Inutile aggiungere altro se non esternare il più profondo dolore per una perdita inspiegabile ed inaccettabile. Mi stringo in un abbraccio alla famiglia facendo loro le mie più sentite condoglianze” scrive il deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica.