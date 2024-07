Un uomo di circa 70 anni, Antonino Agosta, ex dipendente del Comune ed ex custode del Teatro Vittoria Colonna, è stato rinvenuto senza vita sulla spiaggia di Camarina, a Scoglitti, nota località balneare in provincia di Ragusa. econdo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato al mare nel tardo pomeriggio, forse per fare una passeggiata o per dedicarsi alla pesca. Improvvisamente si è sentito male ed è deceduto.

Inutili i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo riverso sulla battigia. Immediato l’intervento di un’ambulanza e dei Carabinieri della locale Stazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico legale, giunto poco dopo sul luogo del decesso, ha constatato che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente un infarto. La salma è stata trasferita all’obitorio di Modica a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Clochard trovato morto a Terrasini

Un clochard è stato trovato morto in una struttura abbandonata nel territorio di Terrasini, in provincia di Palermo, sulla statale 113 nei pressi di un distributore di carburante. Non si conosce ancora l’identità della vittima. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte. Si sta cercando anche di rintracciare qualcuno che possa conoscere la vittima per aiutare le forze dell’ordine a ricostruire il passato dell’uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. Da verificare la presenza di eventuali telecamere nelle zona.

Clochard trovato morto

Un clochard è stato trovato morto nelle settimane scorse in piazza Giachery a Palermo. Si tratta di un ghanese di 55 anni. Sono stati i volontari che lo hanno assistito in questi anni a trovarlo morto e lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiama la vittima, ci fosse un taglio. Non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o da una caduta.

L’autopsia stabilita dalla Procura

Sta di fatto che la Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Non è chiaro ancora se l’uomo avesse avuto una lite con altre persone e sia stato picchiato o ferito. Sarà l’esame eseguito alla medicina legale del Policlinico di Palermo ad accertare se vi siano lesioni e percosse. Le indagini sono condotte dalla polizia.