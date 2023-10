La piccola di 6 mesi non respirava in culla

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla bimba di 6 mesi morta a Vittoria nei giorni scorsi. Come atto dovuto iscritti nel registro degli indagati i genitori con l’ipotesi di omicidio colposo. Gli inquirenti stanno ricostruendo quegli attimi drammatici e confutando anche quanto raccontati da madre e padre della vittima. La piccola sarebbe deceduta all’interno della sua culla. L’ipotesi che tiene maggiormente banco è quella di un rigurgito fatale.

Il racconto dei genitori

Al momento c’è il racconto dei genitori al vaglio degli inquirenti. Mare e padre, entrambi stranieri, sostengono di essersi accorti che la piccola non respirava nella culla. Il padre avrebbe tentato di rianimarla ed ha raccontato di averle visto del latte che usciva da naso e bocca. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118, la corsa verso l’ospedale però è risultata vana perché nel tragitto la bimba di appena 6 mesi è morta. Qualche mese fa la bimba era stata ricoverata per problemi respiratori all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Rimase in terapia intensiva per diversi giorni. Possibili che il decesso dei giorni scorsi possa essere in qualche modo collegato a qualche patologia.

Altra tragedia nell’Agrigentino

L’estate scorsa anche la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul caso della bambina di 6 anni di Palma di Montechiaro morta soffocata, il 28 giugno, dopo avere bevuto il latte. Il capo dei pm Salvatore Vella ha disposto l’autopsia: il fascicolo è a carico di ignoti. La piccola, costretta da una malattia genetica a stare a letto, è arrivata quasi in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. I genitori, secondo la ricostruzione, dopo averle dato il latte ed essersi accorti che non respirava bene, l’hanno trasportata al pronto soccorso dove la bimba è morta poco dopo. La Procura, adesso, vuole fare chiarezza sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità che, al momento, non vengono ipotizzate.

Altra bimba salvata invece nel Messinese

Storia a lieto fine invece per la bimba di 19 mesi che lo scorso 27 giugno in un bar del centro città a Messina ha rischiato di morire a causa di un soffocamento. Furono gli agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, ad avere soccorsa la piccola. I genitori della “piccola stellina”, così come viene chiamata da mamma e papà, hanno scritto alla questura di Messina per ringraziare l’intervento provvidenziale.

