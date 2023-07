Tragedia nel trapanese dove una bambina di 4 anni è precipitata dal balcone per cause anche in Corso di accertamento. La bambina è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta dal secondo piano di un’abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo.

Il drammatico volo

La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal balcone del secondo piano di uno stabile dove sorge anche la casa dove vive con la famiglia. Le condizioni della bimba sono subito apparse gravissime; è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Lotta per la vita

Giunta in ospedale la piccola è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico per le ferite riportate e per le lesioni ad alcuni organi interni. Ora lotta per la vita in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo.

Un fine settimana di tragedie

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di tragedie di varia natura. Un uomo di 54 anni, originario della Romania ma residente a Floridia, nel Siracusano, è morto dopo essere entrato in acqua per fare un bagno. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Marina di Priolo (Siracusa) e sulle cause del decesso i carabinieri hanno avviato le indagini.

La tragedia dell’autostrada

Un un altro episodio ha perso la un giovane di 31 anni originario di Carini. E’ stato investito mentre, misteriosamente, percorreva a piedi l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. L’incidente, che si presenta come un mistero, è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. I genitori non lo avevano visto rientrare e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Non appena si è sparsa la voce dell’incidente i genitori sono stati accompagnati alla camera mortuaria e hanno riconosciuto il loro figlio. Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso.

Like this: Like Loading...