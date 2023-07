La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul caso della bambina di 6 anni di Palma di Montechiaro, morta soffocata, lo scorso 28 giugno, dopo avere bevuto il latte. Il capo dei pm Salvatore Vella ha disposto l’autopsia: il fascicolo, in questo momento, è a carico di ignoti.

Costretta a letto da una malattia genetica

La piccola, costretta da una malattia genetica a stare a letto, è arrivata quasi in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. I genitori, secondo la ricostruzione, dopo averle dato il latte ed essersi accorti che non respirava bene, l’hanno trasportata al pronto soccorso dove la bimba è morta poco dopo. La Procura, adesso, vuole fare chiarezza sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità che, al momento, non vengono ipotizzate.

Giorni neri per i bambini siciliani

E’ il terzo caso che coinvolge drammaticamente un bambino nelle ultime ore. Una tragedia è avvenuta anche nel trapanese dove una bambina di 4 anni è precipitata dal balcone per cause anche in Corso di accertamento. La bambina è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta dal secondo piano di un’abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo.

Il drammatico volo

La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal balcone del secondo piano di uno stabile dove sorge anche la casa dove vive con la famiglia. Le condizioni della bimba sono subito apparse gravissime; è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Lotta per la vita

Giunta in ospedale la piccola è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico per le ferite riportate e per le lesioni ad alcuni organi interni. Ora lotta per la vita in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo.

Altra bimba salvata invece nel Messinese

Sta bene, invece, la bimba di 19 mesi che lo scorso 27 giugno in un bar del centro città a Messina ha rischiato di morire a causa di un soffocamento. Furono gli agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, ad avere soccorsa la piccola. I genitori della “piccola stellina”, così come viene chiamata da mamma e papà, hanno scritto alla questura di Messina per ringraziare l’intervento provvidenziale.

Cosa era accaduto

La bimba rischiava il soffocamento a causa di un pezzo di pane andato di traverso. Un banale incidente che rischiava di trasformare un momento di festa con mamma e papà in tragedia. Aveva già perso i sensi quando i poliziotti, richiamati dalle grida dei genitori, sono intervenuti. A loro volta gli agenti allertarono personale medico e praticarono nell’immediato le corrette manovre di soccorso. Un’operazione per liberare provvidenzialmente le vie aeree.