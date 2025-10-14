Drago: "Così rafforziamo il sistema sanitario provinciale"

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica siciliana. L’ASP di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 32 dirigenti medici in diverse discipline.

Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre, nasce dalla necessità di coprire i posti vacanti e garantire la piena operatività dei reparti ospedalieri, offrendo al tempo stesso un’assistenza sanitaria continuativa e di qualità.

Il concorso rappresenta un intervento concreto per rispondere alla carenza di medici, problema ormai diffuso a livello nazionale. A spiegarne il valore è il direttore generale dell’Azienda, Giuseppe Drago: “Questo concorso rappresenta un passaggio importante – sottolinea – nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale. L’obiettivo è dare continuità ai servizi e offrire migliori condizioni di lavoro ai nostri professionisti, in un momento in cui la carenza di medici rappresenta una sfida nazionale. L’ASP di Ragusa vuole farsi trovare pronta, valorizzando le competenze e favorendo il ricambio generazionale”.

Le posizioni aperte

Il concorso prevede la selezione per titoli ed esami ed è rivolto a professionisti nelle seguenti aree:

Medicina interna (5 posti);

(5 posti); Chirurgia vascolare (1 posto);

(1 posto); Ostetricia e ginecologia (8 posti);

(8 posti); Pediatria (4 posti);

(4 posti); Neonatologia (1 posto);

(1 posto); Medicina fisica e riabilitazione (5 posti);

(5 posti); Radiodiagnostica (8 posti).

Come presentare la domanda

Chi è interessato a partecipare al concorso dovrà tenere d’occhio la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, dove il bando sarà pubblicato a breve. Il testo completo sarà consultabile anche sul sito istituzionale dell’ASP di Ragusa.

Una volta pubblicato, ci saranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda. Attenzione però: la candidatura potrà essere inviata solo tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it.

Si tratta di un’occasione concreta per chi desidera lavorare nella sanità pubblica e mettere le proprie competenze al servizio del territorio.