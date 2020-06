Nuovo incendio a Vittoria, alle porte del quartiere San Giovanni, dove si sono recati i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Forestale per spegnerlo. E’ scoppiato nel primo pomeriggio da alcune sterpaglie, ai piedi del rione, tra via Ipparia e via Bari, non molto distante dalla Basilica di San Giovanni. Sono stati i residenti delle palazzine vicine a chiedere l’intervento dei soccorsi anche perché il fumo aveva quasi invaso le abitazioni. Qualcuno di loro ha preferito scendere in strada, altri sono rimasti intossicati, del resto la colonna di fumo, spinta dal vento, avrebbe invaso alcuni immobili. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, forse è esploso in modo accidentale ma non si può escludere l’azione dolosa, di certo le sterpaglie hanno reso la vita facile al rogo, alimentato anche dalla alte temperature nella zona di Vittoria.

Pochi giorni fa si è registrato un altro rogo a Vittoria, in particolare nella zona di via Virgilio Lavore, a Vittoria, creando molta paura per i residenti delle palazzine vicine. In questa porzione di area, c’è anche una casa di cura per anziani, dove si sono anche recati i mezzi dei vigili del fuoco. Pure in questo caso l’incendio, stando alla ricostruzione di qualche testimone, si sarebbe originato da alcune sterpaglie.

Qualche giorno fa, nel Ragusano si è registrato un incendio che ha coinvolto lo stabilimento per la produzione di farina di carrube nella zona industriale di Ragusa. All’interno c’erano alcuni operai che stavano facendo il turno domenicale, che hanno dato l’allarme e fatto intervenire i vigili del fuoco. La loro azione ha permesso di isolare i silos. Si tratta dello stabilimento del secondo produttore al mondo di farina di carrube. L’azienda ragusana è di proprietà di Giancarlo Licitra, nominato lo scorso anno Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

FOTO E VIDEO DI FRANCO ASSENZA