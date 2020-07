In azione i vigili del fuoco

Il cadavere di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un pozzo nelle campagne di Modica, in contrada Sant’Ippolito-Trebalate. Sono in corso le indagini per accertare innanzitutto l’identità della vittima ma le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono più complesse del previsto. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per svelare le cause del decesso anche se cominciano a profilarsi le prime ipotesi, tra queste anche quella del suicidio ma serviranno altri elementi prima di abbracciare con certezza questa pista. Gli inquirenti stanno consultando gli elenchi delle persone che da circa un giorno risultano scomparse, per questo sono al setaccio tutte le denunce nelle ultime 48 ore. Sul posto anche le forze dell’ordine ma quando la salma sarà portata in superfice ci penserà il medico legale a sciogliere i primi dubbi con l’ispezione cadaverica che potrà dire, in prima analisi, quando si è verificato il decesso. E’ probabile che poi la magistratura disporrà l’autopsia ed a quel punto molti dei rebus saranno risolti.

Nei giorni scorsi nel Ragusano, un altro cadavere era stato rinvenuto, quello dell’ex collaboratore di giustizia Orazio Sciortino. Cinquantenne, un passato negli ambienti mafiosi e un presente da ladro, è stato trovato in serata da un passante in un terreno di sua proprietà, sulla strada che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Sciortino, vicino al clan mafioso di Vittoria Dominante-Carbonaro, oltre ad avere collaborato con la giustizia aveva piccoli precedenti penali per furto. Secondo quanto emerge nella relazione della Dia, proprio a Vittoria “il clan Dominante-Carbonaro, nonostante lo stato di detenzione del fondatore e del boss subentrato nella reggenza appare il sodalizio criminale di maggiore caratura. Il clan è stato colpito da un importante sequestro a carico di un imprenditore collegato ai Dominante-Carbonaro il quale aveva di fatto assunto una posizione di “monopolio” nel settore degli imballaggi destinati alle derrate alimentari, commercializzate nel mercato ortofrutticolo di Vittoria”.