il blitz è scattato a comiso, nel ragusano

I carabinieri di Vittoria hanno arrestato un giovane di Comiso, Salvatore Catauro, 29 anni, disoccupato, con precedenti penali, accusato di coltivazione di droga. Il blitz nell’appartamento, condotto insieme ai militari dello Squadrone eliportato cacciatori “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, ha permesso di scoprire oltre 130 grammi di marijuana già essiccata, contenuta all’interno di 5 barattoli, ed un bilancino di precisione.

Inoltre, il presunto pusher aveva scelto un casolare rurale, adiacente alla propria abitazione, per la coltivazione di una piccola piantagione di stupefacente: all’interno di esso, infatti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto altre 5 piante, di diverse qualità, contenute all’interno di alcuni vasi aventi altezza variabile tra 50centimetri e 2,20 metri. “L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ai domiciliari” fanno sapere i carabinieri di Vittoria.

Qualche giorno fa, a Vittoria, i carabinieri hanno portato a termine una operazione antidroga, arrestando due disoccupati accusati di aver spacciato in prossimità di un negozio, nella zona centrale di Vittoria, Comune dichiarato zona rossa per l’elevato numero di contagiati da Covid19.

Secondo la ricostruzione dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria, avrebbero usato quell’attività commerciale per vendere droga ai propri clienti che incontravano per strada. Prima di piombargli addosso, i carabinieri sono riusciti a vedere le modalità di compravendita grazie alle telecamere di sicurezza della zona ed a quel punto, una volta raccolti tutti gli elementi che non lasciavano dubbi sul traffico di stupefacenti, sono entrati in azione, bloccando i 2 presunti spacciatori.

Per evitare di farsi prendere con le mani nel sacco, il trentacinquenne avrebbe messo in bocca un involucro in carta alluminio contenente marijuana, del peso lordo di 0,6 grammi: inoltre, nelle tasche dei suoi pantaloni, i militari hanno rinvenuto altri due involucri, in cellophane trasparente, della stessa sostanza, per un peso complessivo di 4,6 grammi