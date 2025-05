Arriva nei supermercati la nuova collezione “artigianale” di soft drink che unisce gusto, design e convivialità nel segno dell’identità siciliana. Una bottiglia pensata per arredare grazie al supporto e la maestria dell’antica tradizione ceramista siciliana

Portare la bellezza e il sapore della Sicilia direttamente sulla tavola. È questa la missione di Polara, storica azienda siciliana del beverage, che lancia la sua nuova collezione. Chioschì – La Sicilia a Tavola, una linea di soft drink che fonde tradizione, artigianato e spirito mediterraneo in un formato elegante e contemporaneo.

“Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse molto più di una semplice bibita” – racconta Carmelo Polara, amministratore delegato dell’azienda – “Con questa collezione celebriamo la cultura dell’accoglienza siciliana, interpretando la bottiglia come elemento di design capace di raccontare storie di gusto, bellezza e condivisione. Nella nostra cultura la tavola è sacra, pertanto contribuire a valorizzare il momento dell’incontro domestico più amato e diffuso, ci è sembrato un dovere per i nostri consumatori.”

Le nuove bottiglie in PET da 95 cl sono ispirate alla tradizione delle ceramiche artistiche dell’isola e nascono dalla collaborazione con artisti e artigiani locali. Ogni etichetta richiama i decori tipici delle tavole siciliane, reinterpretati in chiave pop e contemporanea, per dare vita a un oggetto che unisce funzionalità ed estetica, pensato per occasioni quotidiane e speciali.

“‘Chioschì – La Sicilia a Tavola è la nostra risposta al bisogno di estetica, bellezza, gusto che merita la tavola e lo stare insieme mentre si consuma un pasto.” – Sottolinea Giuseppe Polara, direttore commerciale dell’azienda sicula – “Abbiamo voluto creare una linea che parla di tradizione ma anche di stile, capace di adattarsi alla tavola di oggi con colori, forme e gusti che raccontano un’intera cultura. Un omaggio alla grande tradizione artigianale pittorica e ornamentale siciliana, che oggi più di prima è diventata attuale e di successo in tutto il mondo”

Due linee con i gusti più amati: La Classica e la Zero

L’innovazione di Polara riguardo alla nuova collezione Chioschì – La Sicilia a tavola non riguarda soltanto il design delle bottiglie. Ma, l’azienda sicula introduce una sempre più contemporanea Linea Zero, per i consumatori che oggi chiedono di consumare soft drink senza l’aggiunti di zuccheri.

La collezione propone i gusti iconici del patrimonio siciliano:

Gassosa

Aranciata (classica e rossa)

Mandarino limone

Mandarino verde

Spuma

Limonata

Chinotto

Limone e zenzero

Cocktail

Per chi cerca un’alternativa più leggera senza rinunciare al gusto, la Linea Zero offre le stesse emozioni in versione senza zuccheri aggiunti, nei seguenti gusti:

Aranciata Zero

Chinotto Zero

Gassosa Zero

Mandarino Verde Zero

Mandarino Limone e Zenzero Zero

Limonata Zero

Cocktail Zero

La due linee Classica e Zero sono disponibili nel formato 95 cl.

I soft drink ambasciatori del made in Sicily

Da sempre Polara è il made in Sicily, anche perché nel settore è l’unica azienda 100% siciliana, guidata da una famiglia che crede nella forza del proprio territorio per conquistare il mercato nazionale e internazionale. Ricordiamo che l’azienda con residenza a Modica oggi è presente in oltre 50 Paesi del Mondo.

“È nostro dovere sostenere i nostri territori e contribuire a generare l’immagine di una Sicilia che è bellezza, cultura, benessere, vita.” – Afferma Carmelo Polara, a guida dell’azienda siciliana – “Non a caso, il nostro claim è Vita di Sicilia, un messaggio che è vera missione, perché abbiamo il meglio che il Pianeta potesse offrire e dobbiamo dare il massimo contributo per curarlo, tutelarlo, esportarlo.”

Proprio per questo gli agrumi scelti da Polara per i suoi soft drink sono 100% siciliani e prodotti con origine DOP e IGP. Anche per la realizzazione del design il punto di riferimento sono stati i maestri ceramisti isolani, che portano avanti con coraggio e decisione qualcosa di unico al mondo.

“Con questa linea vogliamo raccontare la Sicilia non come un luogo da cartolina, – conclude Giuseppe Polara, a capo delle vendite – ma come uno stile di vita: accogliente, solare, ricco di sfumature e profondamente autentico. Non abbiamo volutamente inseguire stereotipi già visti, ma fare in modo che la tradizione diventasse vera innovazione. Pensiamo che la nostra Sicilia deve avere il coraggio di offrire ciò che veramente è, una bellezza contemporanea vincente che guarda al passato solo perché vuole conquistare il futuro

Con “Chioschì – La Sicilia a Tavola”, Polara conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama italiano del beverage di qualità, unendo sapori inconfondibili, estetica ricercata e valore culturale, per trasformare ogni sorso in un’esperienza da condividere.