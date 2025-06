Un progetto che celebra la Sicilia autentica, contemporanea e internazionale. Nuovo design delle bottiglie, nuova comunicazione e un tributo ai giovani, il vero futuro della Sicilia, e alla vera bellezza siciliana

Polara rinnova l’immagine del suo prodotto di punta, la sua storica linea Antica Ricetta Siciliana, con un nuovo design del packaging, l’inserimento di gusti più contemporanei e l’implementazione della linea Zero, senza zuccheri aggiunti. Non solo, l’azienda Made in Sicily, per lanciare i suoi prodotti in tutto il Mondo, ha realizzato uno spot e una campagna pubblicitaria dove ad essere protagonista è la “Vita” dei giovani siciliani.

Dal cuore della Sicilia al Mondo, Polara firma la nuova visione del bere Made in Sicily, all’insegna della “Vita di Sicilia”, un concept valoriale che supera la semplice esperienza di prodotto per raccontare l’anima profonda dell’isola. La storica azienda modicana, che da tre generazioni interpreta con passione l’identità siciliana, continua nella logica aziendale di voler creare un ponte concreto tra tradizione e innovazione, al fine di poter valorizzare il meglio che la Sicilia può offrire in ogni sua bottiglia.

“La Sicilia non è solo un luogo: è un’idea, uno stile di vita, un insieme di valori autentici da esportare – afferma Carmelo Polara, Amministratore Delegato dell’omonima azienda – L’identità siciliana è ricca, stratificata, millenaria. Ma per essere competitiva a livello globale va letta con occhi nuovi, capaci di unire il rispetto per le radici a una visione contemporanea del mondo.”

Vita di Sicilia: il nuovo spot Polara dà voce ai sogni di una terra che rinasce

Nel nuovo spot firmato Polara, la protagonista è Martina Ponisch, una giovane siciliana di appena 18 anni, con il sogno di lavorare nella moda, che diventa il simbolo di una generazione che guarda al futuro con autenticità e coraggio. Insieme a lei, un gruppo di amici under 30 – Elena Circo, Mariasole Panarello, Stefano Grassia, Francesco Bonaccorsi e Rosario Impellizzeri – intraprende un viaggio attraverso la bellezza della Sicilia, vissuta con occhi nuovi ma profondamente radicati.

Questa campagna è un inno alla Sicilia delle nuove generazioni: vera, vitale, intensa e piena di luce. Un territorio che si riscopre attraverso la leggerezza del divertimento, senza mai risultare superficiale; che conserva il profumo delle sue origini, ma si apre con entusiasmo al mondo.

È la Sicilia che non si limita a essere sognata: è la Sicilia che si vive, insieme.

“Abbiamo voluto fare un omaggio speciale è rivolto all’anima vitale dei giovani siciliani, vera speranza del futuro. – Afferma Carmelo Polara – Per questo abbiamo sposato l’idea di uno spot che possa dare voce alla Vita dei più giovani. consapevole che la Sicilia non può prescindere da chi sarà chiamato a raccontarla domani. Troppe volte costretti a partire, questi giovani portano con sé un’eredità potente: una terra che, se messa in condizione di esprimere tutto il suo potenziale, potrebbe offrire loro ogni opportunità. Con “Vita di Sicilia”, Polara rinnova l’impegno a costruire un ponte tra passato e futuro, tra radici profonde e visioni nuove.”

La tradizione si rinnova: il nuovo volto di Polara – Antica Ricetta Siciliana

Questa filosofia prende forma nella rinnovata linea “Antica Ricetta Siciliana”, che si presenta oggi con una bottiglia in vetro che propone un restyling della sua storica etichetta vintage, al fine di offrire un’immagine più in linea con il mercato internazionale e alla sensibilità estetica delle nuove generazioni.

“Ogni bottiglia Polara è un messaggio – sottolinea Giuseppe Polara, Direttore Commerciale – Non ci limitiamo a esportare prodotti, ma emozioni, racconti, atmosfere. Abbiamo costruito una comunità fatta di produttori, creativi, consumatori e partner che credono nella Sicilia che evolve senza snaturarsi.”

L’intento delle nuove bottiglie di Polara è raccontare un nuovo modo di vivere, percepire, immaginare la Sicilia, un’isola unica, autentica, solare e raffinata, in grado di poter offrire il meglio che la Vita possa regalare. Un messaggio positivo mirato a superare i soliti luoghi comuni, per valorizzare un territorio unico al Mondo.

Gusti della linea “Antica Ricetta Siciliana”

Mandarino verde

Mandarino al limone

Aranciata

Aranciata rossa

Chinotto

Cedrata

Limonata

Limone e zenzero

Melograno

Gassosa

Spuma

Tonica

Cola

Queste bevande, ispirate alle ricette di una volta, sono prodotte con estratti naturali di agrumi siciliani, tra cui limoni, arance rosse, mandarini e cedri locali, spesso certificati DOP e IGP, per garantire un legame profondo con la terra.

Per chi cerca gusto senza rinunciare alla leggerezza, nasce anche la “linea ARS Zero”, senza zuccheri aggiunti, proposta con lo stesso stile elegante e formato da 27,5 cl.

Gusti della linea “ARS Zero”

Mandarino verde

Arancia Rossa

Chinotto

Limonata

Cola

Con oltre 50 Paesi raggiunti nel mondo, Polara si conferma ambasciatrice naturale della Sicilia contemporanea: non folcloristica, ma autentica, elegante, internazionale. “Vita di Sicilia” è molto più di una linea di soft drink: è uno stile di consumo consapevole, un invito a vivere ogni momento con gusto e identità.