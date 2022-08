sulla gazzetta ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto ultimo scorso il nuovo bando di gara per la realizzazione della Ragusa-Catania, per un investimento complessivo di 1 miliardo e 434 milioni di euro. Il costo è aumentato, prima era intorno ai 700 milioni di euro, a seguito dei rincari del costo delle materie prime, legati alla contingenza economica internazionale.

I 4 lotti

L’intera gara comprende quattro lotti esecutivi, per un importo dei lavori a base d’appalto di oltre 1 miliardo e 100 milioni, comprensivi dei costi relativi al piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera, degli oneri per la sicurezza e di quelli relativi all’attuazione del protocollo di legalità. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 16 settembre 2022 sul portale acquisti di Anas, dove è resa disponibile la documentazione di gara, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.

Il tracciato

La nuova arteria prevede il collegamento dall’innesto tra le strade statali 514 “di Chiaramonte” e 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio comunale di Ragusa, fino alla connessione con l’autostrada “Catania-Siracusa”. Il tracciato avrà uno sviluppo di circa 69 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali strade statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). È prevista infine la realizzazione di 11 viadotti, di una galleria naturale a doppia canna, di un attraversamento ferroviario e di 10 svincoli.