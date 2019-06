Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Giorgio Salerno, in occasione

della celebrazione del 245° anniversario della fondazione del corpo ha fatto il bilancio dell’attività dei finanzieri per il 2018 e i primi mesi del 2019.

Nella lotta all’evasione fiscale sono state scoperte 37 persone completamente sconosciute al fisco e che hanno evaso Iva per oltre 14,7 milioni di euro; denunciate altre 98 per reati fiscali; sequestrate disponibilità finanziarie e patrimoniali per oltre 4,3 milioni di euro.

Nella lotta invece contro gli illeciti in materia di spesa pubblica sono stati individuati finanziamenti europei e nazionali indebitamente percepiti per un valore complessivo di oltre 2,8 milioni di euro, per i quali sono state effettuate proposte di sequestro “per equivalente” per circa 1,4 milioni di euro.

Quarantadue i responsabili di reati individuati contro la Pubblica Amministrazione, di cui 30

pubblici ufficiali denunciati. Nell’ambito del contrasto alla criminalità economico-finanziaria sono stati 14 i denunciati per bancarotta fraudolenta nei confronti sono stati sequestrati beni distratti dalle procedure fallimentari per oltre 4 milioni di euro, 5 i denunciati per reati bancari e finanziari, di cui 2 tratti in arresto; 18 invece sono stati i denunciati per altri reati, tra cui usura, riciclaggio, reati societari e violazioni della legge antiriciclaggio.