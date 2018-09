Organizzato tra il 15 ed il 16 settembre

Hanno partecipato nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso ad un rave party in contrada Salina, nel Ragusano, organizzato in un terreno privato, nella riserva naturale Pino d’Aleppo, allestendo consolle elettroniche, decine di amplificatori ed un vero e proprio accampamento. In breve tempo, attraverso chat private e gruppi on line, sul posto si sono radunate decine e decine di persone.

La festa è stata interrotta dalla polizia che ha sequestrato la strumentazione elettronica tra cui 6 amplificatori, un generatore di corrente e numerose consolle musicali.

Denunciati 83 ragazzi per invasione aggravata di terreni ed edifici ed apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.