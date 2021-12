Ispica, Modica e Pozzallo le cittadine dove operava l’organizzazione

Droghe da sballo per le vacanze

Da eroina e cocaina fino al crack e alle droghe sintetiche

Diciassette persone coinvolte ma solo sette di queste arrestate

In otto avrebbero ottenuto il reddito di cittadinanza

Dovranno restituire 80mila euro indebitamente percepite

Erano la rete della droga per le vacanze, Operavano fra Ispica e Modica e sono stati necessarie due estati per ricostruire i loro movimenti, lo smercio di ogni tipo di droga da eroina e cocaina fino al crack passando per le droghe più leggere. Nel complesso 17 le persone coinvolte con vari ruoli e vari livelli di responsabilità così come diverse sono le misure cautelari applicate

Operazione antidroga nel Ragusano

Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Modica che hanno eseguito 17 misure cautelari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il gruppo criminale operava nei comuni di Modica e Ispica e in particolare sul lungomare di Pozzallo. Non solo droghe da sballo ma ogni tipo di stupefacente era reperibile rivolgendosi all’organizzazione

Sette in carcere, tre all’obbligo di dimora

Sette degli indagati sono finiti in carcere, altrettanti ai domiciliari e tre all’obbligo di dimora. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stata condotta dai militari di Modica tra il maggio 2020 e il luglio 2021. Cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish venivano vendute tramite contatti tra i giovani. Documentate quasi tremila cessioni di stupefacente, anche a minori, che veniva fornito da due catanesi, anche loro arrestati.

Gli indagati con il Reddito di Cittadinanza

Otto degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza, per un danno all’erario di 80 mila euro. I dettagli sull’operazione saranno resi noti questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica Fabio D’Anna.