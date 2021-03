la rete si legherà al depuratore di vittoria

Al via il progetto per il completamento della rete fognaria di Scoglitti

Il piano prevede anche di legare la rete idrica al depuratore di Vittoria

Le imprese hanno una scadenza per la redazione del progetto

Il commissario straordinario unico per la depurazione Riccardo Costanza ha dato il via libera alla progettazione di altri 26 km di condotte per il completamento della rete fognaria di Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. L’obiettivo è di completare il sistema fognario e legarlo al depuratore di Vittoria.

Il progetto

“Diventano quindi circa 44 i chilometri di rete da progettare, assieme ai sei impianti di sollevamento previsti da progetto per convogliare le acque – fanno sapere dal Comune di Vittoria – verso il depuratore, potenziato fino 78 mila abitanti equivalenti. Oltre 6 chilometri sono le condotte fognarie a gravità già previste e 11,5 quelle a pressione, cui si aggiungono oggi ulteriori 26 km di rete fognaria a gravità nelle ulteriori aree attualmente sprovviste nell’abitato di Scoglitti, che negli ultimi anni ha registrato una notevole espansione abitativa non sempre purtroppo seguendo la normativa vigente in tema di edilizia residenziale”

La firma

La firma del verbale, atto formale per l’avvio della nuova progettazione, è avvenuta oggi alla presenza del sub Commissario alla depurazione Riccardo Costanza e della Commissione straordinaria del Comune di Vittoria composta da Filippo Dispenza, Giovanna Termini e Gaetano D’Erba. Presenti per la struttura commissariale il Responsabile del procedimento Cecilia Corrao (Sogesid), il direttore dell’Esecuzione del contratto Giuseppe Iannazzo (Sogesid), il sovraordinato del Comune Giuseppe Grasso e il dirigente del settore Ecologia, Giuseppe Giuliano.

Le imprese

Il raggruppamento temporaneo (RT costituito tra C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico mandataria ed altri) dovrà procedere nei prossimi due mesi (30 giorni per le indagini, altrettanti per la progettazione) alla redazione del progetto esecutivo complessivo.

Il prefetto

Un altro importante passo si concretizza, per il territorio di Vittoria, verso il rispetto della normativa ambientale, per il rilancio dell’economia del territorio anche sotto il profilo turistico e la tutela della salute pubblica” ha dichiarato il Prefetto Filippo Dispenza, Commissario Straordinario del comune di Vittoria. Per il sub Commissario Riccardo Costanza, “La progettazione dell’intera rete fognaria di Scoglitti rappresenta un concreto impegno dello Stato per il tramite della Struttura commissariale finalizzata ad apportare benefici ambientali tangibili per un’importante realtà turistica siciliana”.