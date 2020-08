Era ricercato da 7 anni per un omicidio commesso nel suo paese di origine. È stato scovato a Scoglitti, a Vittoria, nel Ragusano, un tunisino di 29 anni, Helmi Amara, che è stato arrestato. Nei suoi confronti, dal 2013, era pendente un mandato d’arresto internazionale. In passato, hanno scoperto i militari dell’Arma, era riuscito ad eludere i controlli utilizzando documenti falsificati. Ormai pensava di essere riuscito a farla franca ma non poteva immaginare che poteva finire in un controllo dei militari che dopo una verifica sui terminali delle forze dell’ordine sono venuti a conoscenza del passato del tunisino. Il ventinovenne è stato condotto nella casa circondariale di Gela.