la struttura si trova a vittoria

Flash mob di Legambiente all’impianto di compostaggio di Vittoria

La struttura, finanziata dalla Regione, è chiusa

Manca una tettoia e l’impianto anti incendio

Un flash mob, domani alle 11,30, nell’area dell’impianto di compostaggio di Vittoria, in contrada Pozzo Bollente, per chiederne il completamento e la sua apertura.

L’iniziativa porta la firma di Legambiente Sicilia che punta l’indice contro il Governo regionale per non aver ancora dato una mano di aiuto ai Comuni del Ragusano nella conclusione degli interventi, tra cui “una tettoia e l’impianto anti incendio”, che renderebbero finalmente agibile l’impianto.

I fondi per completare l’impianto

“I lavori di ampliamenti della struttura – dicono da Legambiente Sicilia – sono stati completati un anno fa e sono costati 2 milioni e 400 mila euro, ma è inagibile in forza della necessità di realizzare una tettoia e l’impianto antincendio per ulteriori costi pari a 2 milioni e 300 mila euro. Ma Comuni e SSR non hanno i fondi necessari”.

Cosa disse la Regione un anno fa

Il 21 dicembre dello scorso anno, il Governo regionale annunciò il completamento dei lavori per la realizzazione dell’impianto pubblico di compostaggio a Vittoria. L’opera, finanziata dall’amministrazione Musumeci, dovrebbe consentire di trattare 24 mila tonnellate l’anno di organico e garantire alla provincia di Ragusa l’autosufficienza.

“L’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, – si legge nel comunicato diffuso della Regione quel giorno – nei giorni scorsi ha sentito, nel corso della periodica verifica sullo stato di avanzamento dell’impiantistica in Sicilia, il responsabile unico del procedimento. Adesso scatterà l’ultimo step, che prevede il rispetto di alcuni adempimenti previsti in fase di autorizzazione, tra cui la realizzazione di una tettoia, per arrivare alla messa in funzione dell’impianto da parte della Srr, che dovrà anche gestirlo”.

Legambiente

Legambiente, nel chiedere il completamento dell’opera, ribadisce la sua contrarietà “alle discariche ed agli

inceneritori”. La Regione, a proposito dei termovalorizzatori, ha in programma di costruirne due, uno nella zona occidentale, l’altro in quella orientale dell’isola.

La foto dell’impianto di compostaggio è tratta dall’Ansa