Denunciato il tassista

Il suo modus operandi era ormai chiaro pure ai poliziotti: saccheggiare i liquori contenuti nei supermercati di Modica per poi fuggire a bordo di un taxi o di una macchina presa a nolo. Dopo settimane di indagini, gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato la presunta responsabile, una donna di 40 anni, originaria di Ragusa, e denunciato il tassista per furto in concorso. Il provvedimento cautelare è stato convalidato dal gip di Ragusa ed ora la donna, dopo alcune ore agli arresti domiciliari, è libera anche se avrà delle restrizioni, tra cui “non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20.00 e le ore 06.00 e dell’obbligo di presentazione presso la Polizia giudiziaria”.

Secondo la ricostruzione della polizia, “la donna, fingendosi una normale cliente, riusciva a bypassare le casse senza pagare le numerose bottiglie di alcolici e superalcoolici di cui si impossessava dagli scaffali, riponendole in un borsone che era solita portare, riuscendo con degli stratagemmi ad eludere la sorveglianza e passare indisturbata dalle casse”. Le indagini si sono arricchite delle immagini delle telecamere di sicurezza delle attività commerciali depredate dalla donna che, oltre ai liquori, avrebbe rubato anche dei piccoli elettrodomestici. Nell’ultimo colpo, avvenuto il 12 agosto, la presunta ladra avrebbe messo in un borsone 10 bottiglie di alcolici per un valore commerciale di circa 250 euro. La polizia l’ha notata e poco dopo essere salita a bordo del taxi è stata bloccata e tratta in arresto.

“Nel contesto dell’attività di prevenzione e controllo del territorio anche la polizia di Modica assicurerà la presenza delle proprie pattuglie, sia nel centro cittadino che nelle zone balneari di competenza, con specifici servizi, disposti con ordinanza del questore, che saranno ulteriormente intensificati in occasione delle festività di Ferragosto, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di reato, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica” fanno sapere dal commissariato di polizia di Modica.