Aveva 47 anni

Si chiamava Lisa Rosso, 47 anni, la vittima del terribile incidente avvenuto alle 1.22 di ieri mattina sulla Vittoria-Scoglitti, la strada provinciale 17.

La donna lascia due figli. Era i Acate ma risiedeva a Vittoria ed ha perso la vita a causa del terribile impatto. Le ferite che la quarantasettenne ha riportano non le hanno lasciato scampo ed ai sanitari del 118 non è rimasto che accertare il decesso.

Ferita lievemente l’altra donna

La donna che era al volante dell’altra auto, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria: le sue condizioni non sono considerate gravi.

In lutto la comunità di Acate

Si sono susseguiti in queste ore i messaggi di cordoglio lasciati sui social e l’intera città di Acate è in lutto per la perdita improvvisa di questa giovane mamma.

Indagini sull’incidente

Sull’incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri mentre i rilievi sono stati eseguiti, già in piena notte, dalla polizia municipale di Vittoria con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti delle auto dalle lamiere e successivamente la polizia stradale per gestire la viabilità.

Incidente mortale allo Zen di Palermo, la vittima è un motociclista

Questo accaduto la scorsa notte è stato soltanto l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico. Diversi i sinistri in cui vi sono state vittime sulle strade siciliane. Un uomo ha perso la vita ieri pomeriggio a Palermo. L’incidente, a quanto pare autonomo, è avvenuto in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen. La vittima si chiamava Antonino Crivello, 61 anni, ed era a bordo di una moto quando ha perso il controllo del suo mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il motociclista è morto sull’asfalto. Sul posto le forze dell’ordine.

Scontro frontale a Misilmeri, morto 57enne, gravissima una ragazza

Pochi giorni fa un altro grave incidente in provincia di Palermo. E’ morto un uomo di 57 anni nello scontro frontale in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri tra una Volkswagen Up condotta dall’uomo rimasto ucciso e una Fiat Punto guidata dalla giovane di 25 anni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. La ragazza si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è Baldassare Russo di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.