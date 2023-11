Incidente stradale alle 7 sulla ex strada provinciale 17 che da Vittoria porta a Scoglitti. Un ferito soccorso dal 118. Traffico rallentato visto orario di punta scolastico.

Gli incidenti di ieri

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale tra due vetture avvenuto all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio. Il più grave dei due un giovane di 26 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia e ricoverato al Trauma Center.

Per estrarlo dalla macchina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118. In codice giallo è stata trasportata una ragazza di 34 anni. Anche lei ricoverata all’ospedale di Villa Sofia.

L’impatto tra le due auto è stato violento. Una delle auto è finita sul marciapiede dopo un scontro quasi frontale con l’altra vettura. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale per accertare le cause dello scontro. Sono stati eseguiti sui due automobilisti gli esami alcolemici e tossicologici.

Altri incidenti fra le gallerie di Isola

Incidente all’alba lungo l’autostrada A29 alle porte di Palermo, due le persone rimaste seriamente ferite in uno scontro tra più auto. E’ accaduto tra le due gallerie tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Immediati i soccorsi, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo i feriti.

Coinvolti tre mezzi

L’impatto è avvenuto in direzione Palermo tra tre auto. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono prima venuti a contatto due veicoli e un terzo che procedeva poco dietro è rimasto coinvolto. Lo scontro è stato abbastanza violento, tanto che per i due feriti si parla di “condizioni serie”. Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie della polizia stradale per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi. I due feriti trasportati in ospedale, in corso gli accertamenti dei sanitari per capire meglio il quadro clinico.

Like this: Like Loading...