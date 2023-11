La decisione dell’azienda trasporti dopo la segnalazione

L’Ast, Azienda Siciliana Trasporti, sospende per 10 giorni l’autista della linea Scicli Modica sorpreso a guardare un video al cellulare mentre era alla guida del pullman. Il provvedimento disciplinare è stato adottato dall’azienda dopo che è venuta a conoscenza dello spiacevole episodio da parte di una utente che ha immortalato l’accaduto. “La sicurezza è la nostra priorità assoluta e condotte irresponsabili come quella segnalata alla redazione di Rtm News non sono tollerate” dicono dall’Ast.

Sulla manutenzione

“Quanto alla preoccupazione espressa dalla stessa signora circa la manutenzione dei mezzi – continua la nota -, garantiamo che sottoponiamo regolarmente i veicoli a revisioni periodiche e monitoriamo attentamente lo stato delle gomme. La sicurezza dei passeggeri a bordo dei nostri mezzi è, per noi, obiettivo prioritario. Inoltre, stiamo rinnovando la flotta e comunque rafforzando i nostri controlli interni per assicurarci che ogni veicolo soddisfi gli standard di sicurezza”.

L’appello

Ast ringrazia la signora che ha segnalato l’accaduto dell’autista che stava guardando il video mentre era alla guida. Questo, secondo la stessa società, dà la possibilità di prendere provvedimenti e migliorare i servizi. Soprattutto per fatti non controllabili direttamente dall’azienda. “Invitiamo tutti coloro che notano fatti non adeguati alla mission aziendale a segnalarlo tempestivamente” è l’appello con cui si conclude la nota.

Il caso delle sanzioni nel carcere di Augusta

A proposito di sanzioni disciplinari è diventato un caso quanto accaduto nel Siracusano. Sembra insanabile la frattura tra i sindacati della Polizia penitenziaria e la direzione della struttura di Augusta. Al centro dello scontro, i provvedimenti disciplinari ai danni degli agenti in servizio, come denunciato dal coordinatore della Cgil, Giuseppe Argentino. Un assistente capo, fu denunciato dalla Cgil, venne sospeso dal servizio nell’aprile del 2022 per fatti non penalmente rilevabili e destituito nel gennaio del 2023. Con sentenza del Cga di Palermo, emessa il 16 ottobre, è stato reintegrato in servizio.

