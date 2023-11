Forse il cedimento a causa di infiltrazioni

Momenti di paura ieri sera a nel ragusano dove è letteralmente crollato parte di un tetto di un’abitazione. E’ accaduto a Scoglitti, zona costiera frazione di Vittoria. A venire giù la parte sporgente di una copertura di un’abitazione al cui interno in quel momento non c’era nessuno. Il tetto ha ceduto di schianto ed è crollato sulla strada dove fortunatamente in quel momento non transitavano né pedoni, né auto.

Il boato nella notte

Il fatto si è verificato poco prima della mezzanotte. Un grande boato ha preceduto il cedimento di questa parte di tetto sporgente, lunga all’incirca 5 metri e profonda un metro. A cadere anche il motore di un condizionatore installato nel prospetto vicino al tetto sporgente. La fortuna è data dal fatto che in questo periodo la frazione balneare è quasi del tutto deserta. Fosse accaduto in estate le conseguenze sarebbero potute essere ben altre.

Le possibili cause

Ad intervenire vigili del fuoco e carabinieri. I pompieri hanno ipotizzato che il crollo sia avvenuto a causa di possibili infiltrazioni provenienti anche da immobili vicini. L’erosione dell’acqua piovana avrebbe indebolito questa parte sporgente del tetto. L’area è stata transennata.













Il crollo alla tribuna del circo

Sempre ieri sera nel ragusano si è verificato un altro crollo. Al termine di uno spettacolo del circo a Scicli, una tribuna è crollata provocando molta paura tra gli spettatori. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se una donna è stata portata all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica per lo shock. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre il pubblico stava scendendo le scale per uscire dal tendone, un gradino ha ceduto, facendo cadere alcune persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza. Le persone coinvolte nella caduta però non hanno riportato ferite.

