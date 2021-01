ricerche tra modica ed ispica

Sono ore di ansia per i familiari di un uomo di 90 anni che non è rientrato a casa dopo essere uscito. Lo scomparso, Giovanni Supan, vive a Modica ed è stato lo stesso sindaco della città iblea, Ignazio Abbate, a svelare che le ricerche sono concentrate in una porzione di area ben definita tra Modica ed Ispica, in zona Scalepiane. Al lavoro, ci sono le forze dell’ordine ed il personale della Protezione civile di Modica. Secondo una prima ricostruzione, il 90enne, vittima di demenza senile, si è allontanato nelle prime ore del mattino di ieri.

“Al momento della scomparsa indossava una giacca verde militare ed un berretto anch’esso militare. Ogni segnalazione ci potrebbe essere utile per rintracciarlo” ha detto il sindaco.