Si era allontanato da una struttura

Da circa 36 ore, Giorgio, 46 anni, ospite di una residenza sanitaria assistita per disabili mentali di Vittoria, era scomparso. Secondo quanto ricostruito dagli operatori alle forze dell’ordine, il quarantaseienne dopo essere uscito dalla struttura non aveva fatto rientro, pertanto, i responsabili hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri ma ieri sera l’uomo è stato ritrovato in stato confusionale nella vicina Comiso, grazie alle ricerche condotte dai militari di Comiso e Vittoria. E’ stato trasferito nell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

A giugno, si era registrato un altro caso di persona scomparsa. Stefano Mole’, dopo essersi allontanato, è tornato nella sua abitazione tra le braccia dei suoi parenti, gli stessi che avevano lanciato appelli sui social.