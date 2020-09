La 59enne lascia il marito invalido

Muore per infarto in ospedale e i familiari presentano denuncia. Si tratta di una donna di 59 anni è deceduta all’ospedale Guzzardi di Vittoria (RG), dopo essere stata ricoverata per un malore avuto in casa. Per i medici la morte è avvenuta per arresto cardio-circolatorio dopo un infarto al miocardio. I familiari della donna hanno presentato denuncia perchè sostengono che la donna non ha mai sofferto di patologie cardiache. La cartella clinica è stata acquisita dalle forze dell’ordine su delega della Procura.

La 59enne lascia il marito invalido. Dall’Asp di Ragusa hanno fatto sapere che, stando ad una prima risultanza, i medici hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvare la donna. Ad ogni modo le autorità sanitarie locali hanno deciso di avviare una indagine interna al fine di meglio fare luce sulla vicenda. E si capirà già dalle prime verifiche se tutti gli interventi che dovevano essere posti in essere sono stati effettuati.