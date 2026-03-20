Ieri morto a Lentini sindacalista Scatà della Cisl

Grave incidente stradale lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, dove, al km 289,100 in territorio di Vittoria (Ragusa), due veicoli si sono scontrati provocando la morte di una persona.

A causa dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Disagi al traffico nella zona, con la circolazione deviata su percorsi alternativi. L’obiettivo è ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La vittima è un uomo di 46 anni. L’incidente sulla statale 115, in territorio di Acate (Ragusa), nello scontro tra una Fiat 500 guidata dalla vittima (Dimiter Goga, albanese residente a Vittoria) e una Ford Focus. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri, di estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto.

Incidente a Lentini, morto il sindacalista Fabrizio Scatà

Incidente mortale, ieri sera, sulla strada provinciale Buccheri – Francofonte, in territorio di Lentini. L’impatto è costato la vita al conducente di una Mercedes, Fabrizio Scatà, 60 anni di Buccheri, che viaggiava sulla sua auto in direzione di Lentini.

Il conducente dell’automobile stava percorrendo la provinciale dal Lentini verso Buccheri, quando per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Lentini, si è scontrato con una macchina Volvo condotta da A. G., 58 anni, originario di Buccheri, ma residente a Sant’Agata Li Battiati che stava percorrendo in senso inverso la careggiata.

Un impatto violentissimo, tant’è che sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini a estrarre dalle lamiere l’uomo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini i due feriti. Nella notte il cuore del sessantenne si è fermato a causa delle gravissime condizioni di salute, mentre il conducente della Volvo ha riportato fratture multiple.

I militari dell’Arma, coordinati dal luogotenente Silvio Puglisi stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

La Cisl ricorda il sindacalista

Fai-Cisl in lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Scatà, componente della segreteria nazionale dal 2008 al 2014. “Per tutta la Federazione è una giornata di profonda tristezza, perdiamo un collega che ha svolto ruoli importanti con passione e riconosciuta competenza”, scrive sui social il reggente nazionale Antonio Castellucci, che aggiunge: «In questo momento di dolore, esprimiamo e più sentite condoglianze alla sua famiglia». Nato a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 25 aprile 1965, la lunga esperienza di Scatà nel sindacato è maturata dal 1987 al 1993 come Segretario comunale della Cisl locale, poi dal 1993 in qualità di Segretario territoriale dell’allora Fisba-Cisl; dal 2001 ha ricoperto la carica di Segretario regionale della Fai-Cisl Sicilia per poi essere eletto nella segreteria nazionale nel 2008. Oltre ai vari incarichi ricoperti fino al 2008 a livello provinciale e regionale in diverse commissioni dei settori agricolo, forestale e della pesca, Scatà a livello nazionale ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente dell’Enpaia, mentre attualmente ricopriva l’incarico di Vicepresidente del Filcoop sanitario, fondo integrativo dei lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari e del settore forestale. Al cordoglio della Fai-Cisl nazionale si uniscono tutte le strutture regionali e territoriali, la Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche e l’associazione cislina dei liberi produttori agricoli Terra Viva.