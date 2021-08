goliardata o nuova moda?

Nuova moda o trovata goliardica di qualche turista? Ancora è presto per dirlo. Sta di fatto che sui social network aumentano le foto scattate da turisti col lato B al vento, a Modica, in provincia di Ragusa. L’ultima trovata insolita per prendere qualche like in più? O la nuova moda lanciata da qualche influencer su Instagram?

Davanti la Chiesa

Gli scatti col sedere completamente nudo sono proprio davanti alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso a Modica. Un modo per cercare attenzione o scandalizzare il pubblico in un’epoca dove ormai si vede di tutto, specialmente sui social network?

Cittadini indignati

Un turista – presumibilmente un uomo, anche se negli hashtag accanto a #culo ha scritto #sola – ha deciso di farsi fotografare con le chiappe al vento, davanti la chiesa di Modica. Tra i fedeli del Comune ragusano c’è già qualche indignato per questi scatti “fuori luogo”, col sedere nudo davanti un luogo sacro. Il messaggio di questi fantomatici social influencer non è molto chiaro in effetti.

“Chiedano scusa”

E la goliardiata è stata criticata anche dal consigliere comunale Alessio Ruffino, che parla di mancanza di rispetto e di assurdità. Su Facebook, lo stesso ha criticato questa nuova “moda”.

“Io sono indignato e spero che ci sia una spiegazione logica o delle scuse”, scrive nella sua pagina. “Non so chi sei – aggiunge – (spero non un mio concittadino) e lo vorrei sapere per conoscere di più la ratio che ti ha portato a fare questa foto: ti sei messo davanti una chiesa barocca di prestigiosa importanza, ti sei abbassato i tuoi pantaloncini e hai mostrato, facendoti fotografare, i tuoi glutei. Ora dimmi quale forma di rispetto turistico per i beni, le cose e le persone del posto hai avuto? Che forma di arte dovremmo apprezzare di quello che hai pubblicato?”

La persona che ha pubblicato questa foto a quanto pare sarebbe stata individuata. Molto probabilmente è un turista. Si sta valutando se presentare una denuncia.

Contenuti Onlyfans

E c’è anche chi va oltre, rimandando a contenuti più spinti. Un altro influencer rimanda al nuovo social del momento: Onlyfans, una sorta di Instagram un po’ più “spinto”, diventato famoso proprio perché permetteva ai vari influencer di monetizzare contenuti per adulti. Su Twitter infatti il soggetto in questione scrive il seguente messaggio, piuttosto eloquente: “Good morning! Do you know the famous cathedral? Sono una gran put**a lo sai? Vieni a guardare con i tuoi occhi”. E subito dopo il link che richiama al suo profilo Onlyfans. Con tanto di nome e cognome.