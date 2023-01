Come inviare la candidatura

Anche quest’anno è partito il Servizio Civile Universale. Tante le opportunità previste in Sicilia per i giovani tra i 18 e i 28 anni, che desiderino svolgere un’esperienza nel mondo del volontariato.

L’A.S.S.O.D, l’Associazione Serviziocivile e Sostegno Disabili, che opera nel campo dal 1999, ricerca complessivamente 169 operatori volontari servizio civile universale, da suddividere tra i 10 progetti presentati:

I requisiti di partecipazione

Per poter partecipare ai progetti previsti dal Servizio Civile Universale sarà necessario:

il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia);

aver compiuto il diciottesimo armo di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Compensi e durata dei progetti

I volontari selezionati saranno coinvolti per un periodo di 12 mesi (25 ore settimanali e un monte ore annuo di 1145 ore), per cinque o sei giorni a settimana.

I giovani sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che prevede un assegno mensile pari a € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Quest’anno il Servizio Civile Universale mette in palio 71.550 posti per operatori volontari da impiegare in progetti da svolgere in Italia e all’estero.

Per maggiori informazioni sui progetti A.S.S.O.D è possibile consultare il seguente link.