è stato rinchiuso in carcere

Attimi di tensione a Vittoria nei pressi dell’Isola pedonale di via Cavour.

Come scrive Ragusa Oggi, le pattuglie della polizia sono arrivate sul posto a seguito di una segnalazione relativa ad un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica.

Non appena gli agenti sono arrivati, l’uomo, C.N., italiano di 30 anni, ha iniziato ad inveire per poi denudarsi.

All’ennesimo invito dei poliziotti a seguirlo, il giovane si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni, solo dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti ad ammanettarlo e portarlo al commissariato della cittadina.

Da controlli effettuati l’uomo, sul quale gravano precedenti penali, è risultato destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora con obbligo di firma.

Il 30enne è stato portato in carcere. Dovrà rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.