monsignor Carmelo Cuttitta

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Ragusa, presentata dal vescovo mons. Carmelo Cuttitta. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.

“Tutti voi già sapete un po’ della situazione in cui mi sono venuto – ha detto l’ormai ex vescovo di Ragusa – a trovare, ve ne sarete accorti. Ho presentato al Santo Padre, le dimissioni per le mie precarie condizioni di salute che non mi permettono di assolvere il carico impegnativo e gravoso di Vescovo di questa diocesi di Ragusa ”.

“In questi cinque anni di servizio – ha aggiunto Cuttitta – ho cercato di dare il meglio di me stesso. Ringrazio i sacerdoti e i tanti laici e i collaboratori che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a portare il carico pastorale e il peso del governo della diocesi. Chiedo perdono se ho omesso qualcosa e non sono stato all’altezzadelle vostre aspettative, non è stata certamente malafede ma l’inevitabile limite della condizione umana”.

Il vescovo dimissionario ha anche annunciato che mons. Sebastiano Roberto Asta, già vicario generale, è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Ragusa, con le facoltà di amministratore diocesano

La notizia ha colto di sorpresa l’intera comunità ragusana che con grande preoccupazione e dispiacere, ha appreso la decisione del suo Vescovo dettata, come lo stresso ha affermato, da motivi di salute.

“Voglio esprimere vicinanza a Mons. Carmelo Cuttitta, guida carismatica – ha detto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – della nostra comunità cattolica, che in questi cinque anni ha saputo essere riferimento per la città tutta. Possa giungergli l’abbraccio di Ragusa, comunità della quale sarà sempre Vescovo”.

Anche il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, facendosi portavoce di tutti i componenti del Massimo Consesso, appresa la notizia afferma: “Siamo profondamente dispiaciuti per la motivazione che ha costretto Mons. Carmelo Cuttitta a rinunziare all’incarico. Il Consiglio Comunale che rappresenta la cittadinanza di Ragusa, si stringe al suo Vescovo verso il quale esprime gratitudine per il grande lavoro svolto in questi anni al servizio della Diocesi e di quanti hanno avuto bisogno del suo sostegno”.

La Chiesa di Palermo e il suo arcivescovo Corrado Lorefice abbracciano e accompagnano nella preghiera Carmelo Cuttitta, ordinato presbitero della Chiesa palermitana il 10 gennaio 1987 dal cardinale Salvatore Pappalardo”. Lo dice una nota dell’arcidiocesi di Palermo, dopo le dimissioni del vescovo che è stato ausiliare dell’Arcidiocesi di Palermo dal 2007 al 2015.