basilica di San Giovanni battista

Celebrerà l’ultima messa il 9 gennaio nella basilica di San Giovanni Battista, a Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta che ha rassegnato le dimissioni da vescovo. Una rinuncia, accolta da papa Francesco, che è stata comunicata oggi alle 12 dallo stesso alto prelato, in un discorso segnato dalla commozione e dalle lacrime. Sarà quello il giorno del saluto alla sua diocesi dove era arrivato il 28 novembre del 2015 dopo la nomina avvenuta il 7 ottobre del 2015. Monsignor Cuttitta era stato ordinato vescovo il 7 luglio 2007 e nominato vescovo ausiliare di Palermo dove ha ancora numerosi amici ed estimatori.

Tanti i commenti dei fedeli, addolorati non solo per la rinuncia ma soprattutto per le condizioni di salute dell’ormai ex vescovo.

“Monsignore, le auguro di essere di ottima salute, rimarrai sempre nei nostri cuori nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”. “Sono molto dispiaciuta, Dio benedica il nostro caro vescovo”.

“Ho rassegnato le dimissioni da pastore di questa diocesi perché le mie condizioni di salute non mi consentono di poter assolvere un incarico tanto impegnativo e gravoso. L’ho fatto per il bene di questa Chiesa che merita di avere un vescovo efficiente”, ha detto monsignor Carmelo Cuttitta rivolgendosi alla sua diocesi.

“In questi cinque anni di servizio in questa Chiesa ho cercato di dare il meglio di me stesso e ringrazio il Signore per le tante persone incontrate e conosciute; ho cercato di entrare e di intraprendere un rapporto fraterno anche laici popolo santo di Dio così legato alla fede alle sue tradizioni religiose”.

“Ringrazio in modo particolare coloro che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a portare il carico pastorale il peso del governo della diocesi e chiedo perdono se ho messo qualcosa ma non sono stato all’altezza delle vostre aspettative”. “Vi porterò nelle mie preghiere e nel mio cuore – ha concluso – laddove il Signore vorrà che continui a svolgere quel servizio alla Santa Chiesa che sarà consentito alle mie condizioni di salute”. Il vescovo dimissionario ha anche annunciato che mons. Sebastiano Roberto Asta, già vicario generale, è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Ragusa, con le facoltà di amministratore diocesano.