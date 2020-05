Operazione delle Volanti

Spacciavano droga ai minorenni in prossimità di un parco, in via Natalelli, a Ragusa, due stranieri, N.A.

ventenne originario del Gambia e H.Y., trentenne originario del Ghana, richiedenti asilo politico. Ne sono certi gli agenti di polizia che li hanno arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Al termine della perquisizione, gli inquirenti hanno posto sotto sequestro diverse dosi di hashish e marijuana e somme di denaro, circa 700 euro, provento della vendita.

L’operazione antidroga è scattata nel tardo pomeriggio di ieri dopo una segnalazione di un assembramento in quel parco ed in effetti gli agenti delle Volanti hanno individuato un capannello di giovani vicini ai due stranieri che, non appena hanno visto i poliziotti, sono scappati, provando anche a disfarsi della droga, poi recuperata dalle forze dell’ordine.

“Dopo un lungo inseguimento a piedi, gli agenti riuscivano – fanno sapere dalla Questura di Ragusa – a bloccare i due soggetti. L’immediata perquisizione sul posto permetteva di rinvenire numerose stecche di hashish singolarmente confezionate e delle bustine contenenti sostanza stupefacente tipo marijuana. Nella disponibilità dei due soggetti veniva recuperata anche la somma di oltre 700 euro, in banconote di piccolo taglio, provento della cessione dello stupefacente”. Come disposto dalla Procura di Ragusa, i presunti spacciatori sono stati condotti in carcere.